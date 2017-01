Кола бомба се взриви пред съда в Измир (ВИДЕО)

Двама души загинаха, а най-малко 10 бяха ранени, след като кола бомба се взриви в непосредствена близост до съда в третия по големина турски град Измир, предаде „Ройтерс”.

Жертвите са полицай и служител на съда.

Силите за сигурност са ликвидирали двама терористи, а трети се издирва.

На място са изпратени медицински екипи и много полиция.

Това е поредна атака в южната ни съседка, която през последните месеци беше разтърсена от атентати, дело на „Ислямска държава” или кюрдски бойци.

Aftermath video immediately after the car bomb explosion outside #Izmir courthouse.



One terrorist killed & at least 3 civilians wounded pic.twitter.com/l3zdONndtf