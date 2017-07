КНДР провокира САЩ с ракетно изпитание на 4 юли

В деня на националния празник на САЩ, Северна Корея изстреля балистична ракета със среден обсег към Японско море, предадоха световните агенции, като се позоваха на японски и южнокорейски официални източници.

След 40 минути полет (над 900 км) ракетата е паднала, вероятно във водите на изключителната икономическа зона на Япония, съобщи главният секретар на японското правителство Йошихиде Суга.

Пускът е извършен от севернокорейската провинция Северен Пьонан.

Реакциите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира в Туитър на поредното севернокорейско ракетно изпитание, като разкритикува севернокорейския лидер Ким Чен-ун. "Това момче няма ли нещо по-добро за вършене?", попита Тръмп.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....