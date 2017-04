КНДР пак опита да изстреля балистична ракета

Северна Корея изстреля тестово балистична ракета от област, намираща се на юг от столицата Пхенян, съобщава агенция "Йонап".

Според южнокорейските военни, опитът е бил неуспешен и ракетата се е взривила няколко секунди след пуска. По данни на "Си Ен Ен", тя е паднала в Японско море.

Опитът идва малко, след като САЩ се закани да въведе по-строги санкции срещу страната. Вашингтон изпрати и самолетоносач в Японско море.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!