Кметът на Лондон: Имам по-важна работа от това да отговарям на Доналд Тръмп

Кметът на Лондон Садик Хан има "по-важни неща", отколкото да отговоря на "недобре информирани" публикации на американския президент Доналд Тръмп след терористичната атака в Лондон. Това пише в изявление кабинетът на градоначалника, цитирано от АФП.

"Кметът е зает да работи, за да координира отговора на тази ужасяваща терористична атака", казва говорителят на Хан.

"Той има по-важни неща от това да реагира на недобронамерените публикации в "Туитър" на Доналд Тръмп, който умишлено отнема от контекста своите забележки, призоваващи лондончани да не се притесняват, когато виждат повече полицаи – включително въоръжени офицери – на улицата“, се казва още в съобщението.

По-рано американският държавен глава написа съобщение в социалната мрежа със забележка към Хан:

„7 загинали и 48 ранени, а лондонският кмет казва, че няма причина за тревога!“.

