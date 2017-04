Трима души загинаха, след като камион се вряза в пешеходци в Стокхолм

Трима души загинаха, след като камион се вряза в пешеходци в шведската столица Стокхолм, а след това се разби във витрината на магазин, съобщи местната полиция.

При атаката, която стана малко преди 16 ч. на пресечката на булевард и оживена пешеходна улица, има и няколко ранени.

Премиерът Стефан Льовен потвърди, че става дума за

#Sweden #Latest At least 3 dead, 8 injured after truck attack in central #stockholm. Video of the area via @svammel pic.twitter.com/bjKtzLgyZs

Според МВнР няма данни за пострадали българи.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb — Johnny Chadda (@johnnychadda) April 7, 2017

Част от центъра на Стокхолм е блокирана, метрото е спряно, а на място са изпратени множество полицаи и екипи на бързата помощ.

Полицията нареди и евакуация на централната гара.

