Хора от "забранени" мюсюлмански държави отново влизат в САЩ, Тръмп беснее

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ вече позволява на жители на Иран, Ирак, Либия, Сомалия, Судан, Сирия и Йемен да влизат в страната, след като федерален съдия спря действието на президентска заповед, с която милиони хора получиха „черен печат”, съобщават световните агенции.

Няколко световни авиокомпании побързаха да обявяват, че гражданите на седемте предимно мюсюлмански страни могат да използват услугите им за полети до САЩ, ако имат валидни документи. „Ер Франс”, „Иберия”, „Луфтханза”, „Суис интернешънъл”, „Етихад еъруейз” и „Емирейтс” информираха потенциалните пасажери, че ще ги приемат без значение от родната им страна.

Очаквано, решението на сиатълския съдия Джеймс Робарт предизвика гнева на Доналд Тръмп. В поредица от туитове държавният глава го определи като „т.нар съдия”, който е взел „нелепо решение”, което „отнема прилагането на закона от САЩ”. Президентът обяви, че ще бъде задвижена процедура за отмяна на решението.

„Когато една държава вече не може да каже кой може и кой не може да влиза и излиза, особено във връзка с безопасността – (следва-б.р.) голяма беда!”, написа милиардерът в социалната мрежа.

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security - big trouble!