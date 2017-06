Хиляди на антиправителствени протести в Словакия

Хиляди души се включиха в антиправителствени протести днес в Словакия, съобщават световните агенции. Демонстрантите твърдят, че правителството на премиера Роберт Фицо е корумпирано.

Протестиращите искат оставката на вътрешния министър Роберт Калиняк, който е обвиняван в сделки със съмнителен бизнесмен, и на началника на полицията Тибор Гаспар и други официални лица, които според демонстрантите са възпрепятствали разследвания на корупционни скандали.

Днешните протести в Братислава и Кошице идват след демонстрация през април ( най-масовият протест в Словакия от 2012 г. насам), когато в интернет се появи досие за давани подкупи, за което се смята, че е изготвено от словашкото разузнаване. В досието "Горила" се твърдеше, че финансова група е подкупвала управляващи и опозиционни политици, за да печели приватизационни сделки.

Today's protest organized by group of teenagers, not parties. Just like in Romania and Hungary, youngsters feel they have no representation. pic.twitter.com/fxrWlngxZF