Хеликоптер се разби в сграда в американския град Ню Касъл

Хеликоптер се разби днес в сграда в американския град Ню Касъл (щата Делауеър).

На мястото на инцидента избухна пожар. Ударът стана в промишлена зона, близо до летището на американския град Уилмингтън.

Delaware Firefighters respond to fiery helicopter crash in New Castle @FOX29philly pic.twitter.com/88weVoEn8l

Американски медии съобщават в "Туитър", че пилотът на хеликоптера е загинал.

On The Scene of Fiery Helicopter crash in New Castle. Dozens of Emergency Crews On Scene @FOX29philly pic.twitter.com/f12q3V3syG