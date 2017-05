Фалшивите новини не пожалиха и Манчестър

Терористичният акт в Манчестър стана поредното голямо световно събитие, „яхнато” от жадни за внимание жълти медии и хора с лошо чувство за хумор. Още в първите часове след самоубийственото нападение, отнело над 20 човешки живота, търсещите повече информация потребители бяха бомбардирани с всевъзможни фалшиви новини.

Една от най-масово тиражираните снимки в социалните мрежи след взрива е с изпълнителката Ариана Гранде, като на кадъра се вижда кръв по лицето й. Изображението е използвано от клюкарски сайтове в съчетание с невярната информация, че тя също е пострадала.

Fake News! This is NOT Ariana Grande in Manchester. It's from a filmset in 2015. Stay safe! pic.twitter.com/FhoqSISO4e

Всъщност снимката е стара, от юни 2015 г., и показва певицата с грим на снимачната площадка, пише „Хъфингтън Пост” в свой материал.

Пак по отношение на Гранде се появи и друг слух – че след терористичния акт прекратява кариерата си. Изпълнителката наистина спря турнето си, но на този етап не е коментирала нищо по отношение на по-нататъшните си творчески планове.

Отново старо изображение е използвано от потребител в социалните мрежи, като, по думите му, на снимката е брат му, който бил в неизвестност след атентата. Всъщност става дума за момче със Синдрома на Даун, което е снимано за реклама на дрехи преди 3 години.

EVERYONE PLEASE RETWEET THIS HELP ME!

THIS MY LITTLE BROTHER FRANK WE WENT TO THE CONCERT TONIGHT IN #Manchester & NOW WE CANT FIND HIM PLS pic.twitter.com/ucQL6xUZWC