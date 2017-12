ЕС удължи санкциите срещу руски фирми и физически лица

Лидерите на ЕС дадоха днес "зелена светлина" за удължаване с шест месеца на тежките икономически санкции срещу руски фирми и физически лица, наложени заради намесата им в конфликта в Украйна, съобщи днес председателят на Европейския съвет Доналд Туск, цитиран от Франс прес.

"ЕС е единодушен за продължаването на икономическите санкции срещу Русия", написа Туск в Туитър.

Решението, взето на срещата на върха в Брюксел, ще бъде официално прието от 28-те страни членки на ЕС през следващите седмици.

EU united on roll-over of economic sanctions on Russia.