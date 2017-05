Един от загиналите при атентата в Манчестър е британският писател Мартин Хет

Един от загиналите при терористичното нападение в Манчестър е от турски произход, съобщи турският в. "Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА.

Сред 22-те жертви на кървавия атентат е 29-годишният британски писател и пиар мениджър Мартин Хет, чиято майка е туркиня. Хет живеел във Великобритания с майка си Фиген.

UPDATED LIST! Everyone else is using undated versions #MissingInManchester #manchesterattack pic.twitter.com/5C3i2sVAoB