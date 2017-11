Джихадисти щурмуваха афганистанска телевизия

Преоблечени като полицаи екстремисти нападнаха частна телевизия в афганистанската столица Кабул и убиха най-малко двама души, съобщи Би Би Си. При щурма на „Шамшад ТВ” са били използвани и ръчни гранати.

Силите за сигурност се намесиха и отбиха атаката, за която отговорност пое „Ислямска държава”. Телевизията е отново в ефир.

Сред загиналите има охранител. Служителите на медията са успели да избягат през съседна сграда, а спецчастите са влезли в обекта като са пробили дупка в една от стените. Терористите са ликвидирани.

Afghan resilience: This anchor got injured on the Islamic State attack on Shamshad TV, now he is back on his show, discussing the attack. pic.twitter.com/Sb5h0nb5yW