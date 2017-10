Президентът на САЩ Доналд Тръмп стана дядо за девети път. За раждането на момченцето написа в „Туитър” щастливият баща - 33-годишният син на президента Ерик.

„С Лара сме радостни да съобщим за раждането на Ерик Люк Тръмп в 8:50 ч. Сутринта”, съобщи той.

Welcome to the world, Eric "Luke" Trump and congratulations to @LaraLeaTrump and @EricTrump! pic.twitter.com/u0uQi8kqVP