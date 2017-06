Доналд Тръмп призова да се спре с политическата коректност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес да се спре с политическата коректност по въпросите на сигурността, предаде ТАСС.

"Необходимо е да престанем да бъдем политически коректни, трябва да се заемем с организирането на сигурността на нашите граждани.

Ако не станем по-умни, всичко само ще става по-лошо", написа Тръмп в „Туитър” след атентата в Лондон снощи, при който загинаха 7 души, а над 40 бяха ранени.

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse