Доналд Тръмп отговори на масовите протести чрез „Туитър”

Новият американски президент Доналд Тръмп отговори на масовите протести в САЩ с пост в „Туитър”.

В събота, ден след церемонията по встъпването в длъжност на Тръмп, милиони излязоха по улиците на много градове в САЩ, за да изразят несъгласието си с поведението на новия американски президент, който направи немалко скандални изказвания, още преди да влезе в Белия дом.

На това президентът отговори днес: „Наблюдавах вчерашните протести и през цялото време си мислих, че ние наскоро имахме избори. Защо тези хора не са гласували? Знаменитостите ги използват лошо”.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.