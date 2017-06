Доналд Тръмп обвинява бившия шеф на ФБР в малодушие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини днес бившия ръководител на ФБР Джеймс Коми в малодушие, защото е предал на пресата компрометиращи бележки за частните им срещи, разкриващи, че американският президент е поискал от него да се откаже от част от разследването по руската афера, предаде Франс прес.

"Мисля, че изтичането на информация, извършено от Джеймс Коми, ще има много по-голямо значение, отколкото можем да си представим. Напълно незаконно? Много "малодушно"", написа Доналд Тръмп в съобщение в Туитър, отварящо възможност за множество интерпретации.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!'