Доналд Тръмп обещал на Австралия да не ѝ налага митата над стоманата и алуминия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял по телефона с премиера на Австралия Малкълм Търнбул и че те работят по споразумение, което да спести на Австралия готвените американски мита над вносната стомана и алуминий, съобщи Ройтерс.

„Той е ангажиран да имаме много честни и взаимоизгодни военни и търговски отношения”, написа Тръмп в „Туитър”, говорейки за Търнбул.

Spoke to PM @TurnbullMalcolm of Australia. He is committed to having a very fair and reciprocal military and trade relationship. Working very quickly on a security agreement so we don’t have to impose steel or aluminum tariffs on our ally, the great nation of Australia!