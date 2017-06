Доналд Тръмп: Не разполагам със записи на разговорите си с Джеймс Коми

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че не разполага със записи на разговорите си с бившия директор на ФБР Джеймс Коми, предадоха.

Досега той неведнъж бе намеквал, че има такива записи.

"При всичките съобщения в последно време за електронно следене, прехващане, разкриване и незаконно изтичане на информация, нямам представа дали има "ленти" или записи на разговорите ми с Джеймс Коми, но аз не съм правил и не разполагам с такива записи", написа Тръмп в серия от туитове.

