Доналд Тръмп нападна ексшефа на ФБР

Ден, след като уволненият бивш директор на ФБР Джеймс Коми разказа в подробности за сложните си отношения с Доналд Тръмп пред Сената, американският президент отговори и на свой ред отправи обвинения.

„След толкова неверни твърдения и лъжи – тотална и пълна реабилитация. Уау, Коми е изнасял информация!”, написа в „Туитър” Тръмп след безпрецедентна двудневна „тишина” в социалните мрежи.

Той визира признанието на Коми, че е дал на свой приятел бележките си от среща с държавния глава с молба да ги предостави на репортер на „Ню Йорк Таймс”.

Показанията на бившия шеф на федералното бюро ясно показаха, че самият Тръмп не е обект на разследване по линия на разследването на руска намеса в президентските избори.

Тръмп от много време се опитва да измести акцента на публичния дебат от намесата на Москва във вота, който той спечели, като вместо това говори за изтичането на информация по разследването в медиите. Коми обаче заяви в прав текст, че Тръмп се е намесил в работата му и това е довело до рокадата във ФБР.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!