Доналд Тръмп иронизира глобалното затопляне, докато в части на САЩ е -40 градуса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иронизира глобалното затопляне, в момент когато северните и източните части на страната са обхванати от изключително студена вълна, с температури до минус 40 градуса по Целзий, съобщиха световните медии.

"По източното крайбрежие новогодишната нощ може да стане НАЙ-СТУДЕНАТА в историята", написа Тръмп в „Туитър”. "Навярно бихме могли да използваме малко от това добро старо глобално затопляне. За да се предпази от него нашата страна, но не и никоя друга страна, се готвеше да плати ТРИЛИОНИ ДОЛАРИ. Обличайте се топло!", добави президентът, който е в имението си Мар-а-Лаго във Флорида, където прекарва празниците.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!