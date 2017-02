Дейвид Бауи спечели посмъртно две награди БРИТ

Британската поп легенда Дейвид Бауи спечели посмъртно две от годишните музикални награди БРИТ, които бяха раздадени в Лондон.

Бауи бе обявен за най-добър британски соло изпълнител за годината, а албумът му "Black star", издаден броени дни преди смъртта му миналия януари, бе избран за британски албум на годината.

Наградата за най-добра соло изпълнителка спечели Емели Санде, а за най-добър сингъл бе обявена песента „Shout Out to My Ex” на британската дамска група Little Mix.

В категорията за най-добра международна изпълнителка наградата грабна Бионсе, а отличието при мъжете отиде при Дрейк.

Попзвездата Адел получи наградата за Глобален успех, връчвана за най-много продадени плочи в света.