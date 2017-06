Застреляха човек, носещ колан с експлозиви, на Централната гара в Брюксел

Белгийски войници неутрализираха човек, носещ колан с експлозиви, на Централната гара в Брюксел след малка експлозия.

Няма други пострадали и ситуацията е под контрол, увериха от белгийската полиция, цитирани от Ройтерс.

Гарата и районът около нея са били евакуирани и отцепени от полицията, съобщиха очевидци пред белгийски медии.

В "Туитър" беше разпространена снимка, която се предполага, че е запечатала момента на взрива.

Kадритe от мястото на събитието показват огън в централния коридор на гарата.

Според свидетелите нападателят, който носел и раница, опитал да задейства устройството, щом бил забелязан от патрулиращите военни. Има данни, че той е опитал да стреля по тях. Спасители посочват, че взривът е бил задействан, но е бил слаб, за да убива.

Влаковете и метрото не спират на гарата. Централният площад в Брюксел също е евакуиран.

