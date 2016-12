Близък до Тръмп бизнесмен си пожела за Нова година Обама да почине

Американски бизнесмен, съпредседател на предизборния щаб на избрания за президент на САЩ Доналд Тръмп в щата Ню Йорк, предизвика скандал в страната, като си пожела настоящият държавен глава Барак Обама да почине през следващата година, предаде Франс прес

Попитан от нюйоркския седмичник "Артвойс" какво иска да се случи през 2017 г., Карл Паладино изрази надежда Обама да се зарази с болестта луда крава и да почине.

Пожелал си също така първата дама Мишел Обама да "изчезне" догодина. Той изразил надежда съпругата на американския президент да "стане отново мъж и да бъде пусната на свобода в шубраците в Зимбабве, за да си живее уютно в една пещера с горилата Макси".

Изказването на Паладино взриви социалните мрежи, предизвиквайки остри реакции.

Губернаторът на Ню Йорк, демократът Андрю Куомо, който победи близкия съюзник на Тръмп на изборите през 2010 г., определи коментарите му като "расистки, грозни и осъдителни". Паладино и преди е правил расистки и скандални изказвания, които не отговарят на чувствата и мненията на нито един истински нюйоркчанин, заяви Куомо.

Carl Paladino made racist, ugly, reprehensible remarks about the President & First Lady. My wish this season is for unity.

Full statement pic.twitter.com/ZHgsrHmHbp