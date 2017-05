Бащата на заподозрения за атентата в Манчестър отрича той да е имал връзки с ислямисти

Заподозреният за атентата в Манчестър е бил в Либия преди месец и половина и се е готвел да посети Саудитска Арабия, заяви баща му пред Асошиейтед прес от Триполи.

Бащата заяви, че синът му не е имал връзки с ислямисти и не е имал нищо общо с атентата в "Манчестър арена", в който загинаха 22 души.

"Ние не вярваме в избиване на невинни хора. Не сме такива", каза Рамадан Абеди пред АП.

Той разговарял с 22-годишния си син Салман Абеди преди пет дни. Синът му звучал нормално и се готвел да замине за Саудитска Арабия.

Рамадан Абеди потвърди, че другият му син – Исмаил, е арестуван в Англия вчера сутринта.

Бащата каза, че Салман планирал от Саудитска Арабия да отиде в Либия, за да прекара свещения месец рамазан със семейството си.

Рамадан Абеди избягал през 1993 г. от Триполи, след като силите за сигурност на режима на Муамар Кадафи издали заповед за арест срещу него.

По-късно поискал политическо убежище във Великобритания.

Сега той ръководи Централното управление на силите за сигурност в Триполи, добавя АП.

По-рано стана ясно, че днес са арестувани трима души във връзка с разследването на атентата.

По-рано днес властите обявиха, че заподозреният Абеди не е действал сам и е бил познат на службите преди атаката.

Британската полиция разследва престъпна мрежа във връзка с атентата, съобщи началникът на манчестърската полиция Иън Хопкинс, цитиран от Франс прес. Търси се авторът на взривното устройство.

"Съвсем ясно е, че разследваме мрежа", заяви Хопкинс и добави, че до момента в рамките на разследването са задържани четирима души.

Хопкинс потвърди, че сред 22-мата убити в атентата е имало полицайка, която не е била на служба, предаде Ройтерс.

Някои британски медии разпространиха и предполагаема негова снимка. "Дейли мейл" публикува фотос на заподозрения от Либия, 7 години преди атентата.

Salman Abedi pictured on the beach in Libya and hanging out with his mates seven years before Manchester massacre https://t.co/aEWTBdj28f pic.twitter.com/10DcKpNaO5