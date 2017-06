Българска фирма представя разузнавателен самолет в Бурже

Международният авиосалон в Бурже, който е най-голямото авиационно събитие за 2017 г., тази година е и с българско участие. Българската фирма „Ласа Инженеринг” представи модела „Ти Бърд”, който е предназначен за разузнаване и атака на слабо защитени земни цели.

Става дума за витлов самолет, базиран на американския селскостопански „Тръш 510Г”. Кабината обаче напълно бронирана, има и други доработки, които повишават издръжливостта на машината.

Low-cost COIN - armed cropduster with Russian weapons on display at Paris Air Show News - Day 'Zero' #avgeek #PAS17 https://t.co/C50mSqvi4N pic.twitter.com/ywIkCng2zS