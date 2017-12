Автобус нахлу в пешеходен подлез в Москва (СНИМКИ И ВИДЕО)

Автобус нахлу в пешеходен подлез близо до спирката на метрото „Славянски булевард“ в Москва. Има най-малко четири жертви и 10 ранени.

Кметът на руската столица Сергей Собянин изказа съболезнования на роднините и близките на загиналите.

От полицията съобщиха, че напълно се изключва версията за умишлено насочване на автобуса срещу пешеходците. Шофьорът е загубил контрол.

BUS ACCIDENT IN MOSCOW NOT INVESTIGATED AS TERRORIST ATTACK, BUS DRIVER DETAINED:IFX pic.twitter.com/gqSzThq1fJ