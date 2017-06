Атаката в Лондон – антиислямски тероризъм?

Нападението срещу пешеходци в района на джамия в Северен Лондон може да е имало антиислямски подбуди, пише електронното издание на в.”Дейли Телеграф”. Един човек загина, а други 10 пострадаха, след като 48-годишен мъж ги прегази с микробус.

Извършителят на атаката опита да избяга, но беше задържан от минувачи.

„Той крещеше: „Ще убия всички мюсюлмани! Ще убия всички мюсюлмани! Опитваше се да ни удари. Успях да го сваля на земята и тогава ми каза: „Убий ме! Убий ме!”, разказа пред „Бъзфийд” един от очевидците, Салех Аламуди.

Eyewitness tells @jamesrbuk man drove van at pedestrians outside London mosque, then shouted “Kill me, kill me, I want to kill all Muslims” pic.twitter.com/gSgTX05aSQ