Ариана Гранде посети децата, пострадали по време на концерта й в Манчестър

Ариана Гранде посети настанени в болница деца, които пострадали при терористичната атака в края на концерта й в Манчестър на 22 май.

Певицата посетила Кралска детска болница в града, където веднага след концерта й били настанени 12 деца под 16-годишна възраст, пострадали при нападението. Ариана разговаряла с децата, с техни близки и лекари. 23-годишната изпълнителка донесла подаръци за децата, направила си селфита с тях и раздала автографи. "Много родители не можаха да сдържат сълзите си", съобщава в. "Дейли мирър".

Семействата на получилите наранявания деца постнаха снимки на американската певица. "За нас това означава повече в сравнение с всички онези неща, които хората направиха тази седмица", написа Питър Ман, чиято дъщеря Джейдън получила нараняване по време на терористичната атака. Той поясни, че след втората си операция дъщеря му попитала дали с Ариана всичко е наред, а сега я виждала пред себе си.

22-ма души бяха убити, а много други получиха наранявания, когато Салман Абеди се взриви в края на концерта на Гранде в "Манчестър арена" на 22 май.

