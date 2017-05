Арестуваха бащата и брата на заподозрения атентатор от Манчестър

Либийските сили за борба с тероризма арестуваха в Триполи и бащата на атентатора от Манчестър. Снощи в либийската столица бе арестуван по-малкият брат на атентатора по подозрения във връзки с „Ислямска държава”, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Силите за борба с тероризма са задържали Рамадан Абеди до дома му в Триполи днес следобед. Ройтерс цитира очевидци, че въоръжени мъже му поставили белезници и го отвели с две коли без регистрационни номера.

"Бащата Рамадан Абеди също бе арестуван", ден след ареста на Хашем, брата на заподозрения атентатор, съобщи говорител на полицейските Сили за възпиране, верни на правителството на националното единство. Ройтерс посочва, че говорителят не е съобщил причината за ареста на бащата.

Хашем Абеди, арестуваният по-малък брат на атентатора, е бил в течение на всички детайли за плана на нападението, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

"Имаме доказателства, че той е бил свързан с Даеш, заедно с брат си. Следим го повече от месец и половина. Поддържал е връзка с брат си и е знаел за нападението", каза говорителят. Той добави, че по-малкият брат пристигнал в Триполи от Лондон на 16 април.

Атентаторът Салман Абеди е роден във Великобритания от родители либийци, напомня Ройтерс. Британската министърка на вътрешните работи каза, че той се е върнал неотдавна от Либия и вероятно не е действал сам.

По-рано днес баща му заяви, че Салман Абеди не е имал връзки с ислямисти и не е имал нищо общо с атентата в "Манчестър арена", при който загинаха 22 души.

Той потвърди, че другият му син – Исмаил, е арестуван в Англия вчера сутринта.

Рамадан Абеди избягал през 1993 г. от Триполи, след като силите за сигурност на режима на Муамар Кадафи издали заповед за арест срещу него. По-късно поискал политическо убежище във Великобритания.

Сега той ръководи Централното управление на силите за сигурност в Триполи, добавя АП.

Британската полиция съобщи днес, че разследва престъпна мрежа във връзка с атентата. Търси се авторът на взривното устройство.

Заподозреният Салман Абеди не е действал сам и е бил познат на службите преди атаката.

Някои британски медии разпространиха и предполагаема негова снимка. "Дейли мейл" публикува фотос на заподозрения от Либия, 7 години преди атентата.

Salman Abedi pictured on the beach in Libya and hanging out with his mates seven years before Manchester massacre https://t.co/aEWTBdj28f pic.twitter.com/10DcKpNaO5