Адел триумфира на наградите "Грами"

Церемонията по раздаването на 59-ите музикални награди "Грами" се превърна в пълен триумф на Адел.

Британската дива спечели "Грами" в три от четирите най-престижни отличия - за албум на годината ("25"), за запис на годината и за песен на годината ("Hello").

Адел нямаше как да бъде номинирана за последната награда от т. нар. голяма четворка - за най-добър нов изпълнител.

Британската звезда взе "Грами" във всички 5 категории, в които бе номинирана. Останалите две бяха за най-добър вокален албум ("25") и за най-добро поп соло изпълнение ("Hello").

Адел победи голямата си съперничка, Бионсе, във всичките три основни категории, в които двете се конкурираха. Така тя повтори постижението си от 2012 г., когато също взе "Грами" за албум, песен и запис на годината.

Американската поп икона се взе общо четири "Грами" и направи впечатляващо изпълнение.

Адел използва своята реч, за да изрази възхищението си от Бионсе и да използва суперлативи по адрес на нейния албум "Lemonade".

"Начинът, по който карате да се чувстват моите приятели, да се чувстват моите чернокожи приятели, е вдъхновяващ", се обърна британската дива към американската поп икона.

Ето и пълен списък с отличените:

- албум на годината - "25" (Адел)

- запис на годината - "Hello" (Адел)

- песен на годината - "Hello" (Адел)

- най-добър нов изпълнител - Чанс дъ Рапър

- най-добър вокален поп албум - Адел ("25")

- най-добър рок албум - "Tell Me I'm Pretty" (Cage the Elephant)

- най-добър алтернативен музикален албум - "Blackstar" (Дейвид Боуи)

- най-добър рап албум - "Colouring Book" (Чанс дъ Рапър)

- най-добър танцувален или електронен албум - "Skin" (Flume)

- най-добър албум в стил ърбан - "Lemonade" - Бионсе

- най-добра рап песен - "Hotline Bling" - Дрейк

- най-добра рок песен - "Blackstar" (Дейвид Боуи)

- най-добър кънтри албум - "A Sailor's Guide to Earth" (Стърджил Симпсън)

- най-добър ритъм енд блус албум - "Lalah Hathaway Live" (Лала Хатауей)

- най-добро поп дуо или групово изпълнение - "Stressed out" ("Туенти уан пайлътс")

- най-добро поп соло изпълнение - "Hello" (Адел)

- най-добър поп вокален албум - "25" (Адел)

- най-добър музикален видеоклип - "Formation" (Бионсе)