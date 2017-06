Адел изненадващо посети пожарникари, борили се с огнения ад в „Гренфел Тауър”

Попзвездата Адел направи изненадващо посещение на някои от пожарникарите, които са се борили с пламъците, избухнали в „Гренфел Тауър” миналата седмица.

Визитата й е запечатана от пожарникаря Роб Пети от пожарната в Челси.

По разказа на шефа на пожарната Бен Кинг Адел просто се появила, почукала прозореца и казала, че носи на огнеборците кексчета.

„Отворихме вратата, тя си свали очилата и каза: „Здравейте, аз съм Адел”. Всички бяхме шокирани”, допълни Кинг. Певицата изпила с пожарникарите чаша чай, след което се присъединила към тях за минута мълчание в памет на жертвите.

Adele enjoyed a cup of tea with Chelsea firefighters yesterday and thanked them for their work. We are so humbled by everyone's support pic.twitter.com/R1Ny4pGq9i