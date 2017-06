100 души бяха затрупани от свлачище в китайската провинция Съчуан (ВИДЕО)

Около 100 души бяха затрупани от свлачище в китайската провинция Съчуан, предаде Би Би Си.

Природното бедствие било предизвикано от дъждове.

#BREAKING Over 100 ppl buried after massive landslide at Maoxian County in China's Sichuan Province, rescue underway pic.twitter.com/sZq5C9ZiCJ