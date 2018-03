Звезда на Словакия на косъм от смъртта (ВИДЕО)

Звездата на Словакия Мартин Шкъртел бе на косъм от смъртта по време на контролата с Тайланд. Бившият защитник на "Ливърпул" бе ударен с топката в главата и загуби съзнание.

Животът на Шкъртел бе спасен от съотборника му Ондрей Дуда, който без замисляне бръкна в устата си и го предпази от гълтане на езика. Интересното е, че инцидентът се случи в 27-ата минута, а пострадалият остана на терена чак до 73-ата, когато бе сменен.

Словакия спечели приятелския двубой с 3:2.

Team-mate Ondrej Duda had to act quickly to help the Fenerbache defender.



There was a long break in play as Skrtel received treatment from the pitchside medical team at the Rajamangala Stadium in Thailand.



Skrtel was taken off the pitch before managing to return to the action pic.twitter.com/dEoHrKiXMD