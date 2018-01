Официално: Жозе Моуриньо преподписа до 2020 г.

Мениджърът Жозе Моуриньо поднови своя договор с "Манчестър Юнайтед", потвърдиха от клуба от Висшата лига. Новият контракт ще задържи португалския специалист при 20-кратните шампиони на Англия поне до лятото на 2020 година, като има опция за продължаването му с още един сезон.

Моуриньо е първият мениджър, който спечели трофеи още в първата си кампания на "Олд Трафорд". Португалецът вдигна Купата на Лигата, както и трофея в Лига Европа.

"I feel privileged to work with such a fantastic group of boys."



