Трета мъжка радост за Серхио Рамос

Con enorme emoción y alegría os presentamos a Alejandro Ramos Rubio. Ha nacido (el domingo de Ramos ) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. Ya veis que la mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos por compartir nuestra felicidad. Te quiero, @pilarrubio_oficial We are very happy to introduce you to Alejandro, born today at 6:24PM, 3.1kg. Thank you for sharing our joy. I love you @pilarrubio_oficial

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Mar 25, 2018 at 12:41pm PDT