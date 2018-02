Рапър вдъхновил американка за олимпийско злато

Американката Джейми Андерсън е получила вдъхновение от Андре Ромъл Йънг, известен повече като Доктор Дре, за да спечели златния медал в слоупстайла за жени от олимпийските игри в Пьонгчанг. Тя разкри какво я е понесло към победата малко след финала.

Медалистите в Пьонгчанг - ден 3

Германия продължава да води в класирането по отличия

"Днес слушах малко класически хип-хоп. Dr Dre. "Next Episode", "What's the Difference" и "Still D.R.E". Посмях се, защото този албум е буквално от 2001-а година, а ми харесва толкова много. Фокусира ме. Музиката е прекрасна и аз я обожавам", заяви шампионката.