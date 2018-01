Официално: "Юнайтед" и "Арсенал" размениха Мхитарян и Санчес (ВИДЕО)

Отборите на "Арсенал" и "Манчестър Юнайтед" финализираха дългоочакваната сделка, която прати на "Емиратс" Хенрик Мхитарян, докато Алексис Санчес вече е играч на клуба от "Олд Трафорд".

Санчес, който ще играе в "Манчестър Юнайтед" с номер 7, напуска "Арсенал" след 166 мача и 80 гола за клуба във всички турнири. С "артилеристите" той спечели на два пъти купата на Англия през 2015 и 2017 г.

Мхитарян, който е осемкратен носител на наградата за "Най-добър футболист на Армения", напуска "Манчестър Юнайтед" след само година и половина в клуба, в които изигра 39 мача и отбеляза 5 гола. Бившият играч на "Шахтьор" Донецк обаче помогна на клуба да спечели през този период Купата на Лигата, както и Лига Европа.

"Юнайтед" представи чилийската звезда с клипче на своя акаунт в "Туитър":

"Щастлив съм да се присъединя към най-големия клуб в света. Прекарах 3,5 чудесни години в "Арсенал" и си тръгвам с отлични спомени от този голям клуб със страхотни фенове. Шансът да играя на такъв исторически стадион като "Олд Трафорд" и да работя с Жозе Моуриньо обаче не бе за изпускане. Много съм щастлив да бъда първият чилиец в Манчестър Юнайтед и се надявам да покажа на всички наши фенове по света защо точно бях взет", каза Алексис пред клубния сайт на "Юнайтед".

Чилиецът не пропусна да благодари и на всички в "Арсенал" и на феновете на отбора, като каза, че е дал всичко от себе си за вече бившия си клуб. Той обаче загатна, че вътре в тима е имало проблеми, а причината да напусне "Арсенал" е била същата като тази, която накара преди години легендата на "артилеристите" Тиери Анри да премине в "Барселона".

Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Жозе Моуриньо също бе много щастлив от привличането на Санчес.

"Алексис е един от най-добрите атакуващи футболисти в света и ще допълни нашата група от млади и много талантливи нападатели. Той носи със себе си амбиция, желание и характер - качества, които всеки играч на "Манчестър Юнайтед" и всеки играч, който иска да направи тима си по-силен и привържениците по-горди, трябва да притежава", каза португалецът.

Моуриньо благодари и на Мхитарян за времето му в клуба и му пожела успех в "Арсенал".

"Бих искал да пожелая успех и щастие на Хенрик и съм сигурен, че той ще ги има. Той е играч, който ние няма да забравим, особено за начина, по който помогна да спечелим Лига Европа", каза Моуриньо.

"Арсенал" обяви привличането на Мхитарян с gif, на който арменецът позира с екипа на лондончани:

