"Найк" "потвърди": Коутиньо в "Барса"

Зимният трансферен прозорец отваря до часове и сагата "Филипе Коутиньо" се възобновява.

Слуховете за преминаване на бразилеца от "Ливърпул" в "Барселона" се засилиха след гаф на спортния гигант "Найк".

Незнайно защо от концерна пуснаха на сайта си линк за фланелка на каталунците с името на бразилеца на гърба ѝ.

Хиляди потрежители на nike.com споделиха информацията. В социалните мрежи има и скрийншотове. От тях става ясно, че "Филипе Коутиньо е готов да блести на "Камп Ноу".

Според медиите в Испания или от "Найк" са избързали, издавайки трансфера, или става дума за хакерска атака.

WOW: The Nike store has been updated to accommodate Philippe Coutinho's transfer to Barcelona!



pic.twitter.com/iJOVKoBVsc