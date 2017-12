Лесен жребий за Григор Димитров в Бризбейн

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, започва 2018 г. срещу австралиеца Джон Милман или квалификант.

Това отреди жребият за стартиращия в първия ден от новата година турнир в Бризбейн, който е от категория АТР 250.

Димитров е шампион от миналия сезон и оглавява основната схема. Той ще почива в първия кръг, а във втория ще се изправи срещу участващия с "уайлдкард" представител на домакините Джон Милман или квалификант.

Next time we see these two, they'll be opening their title defence



*happy dance* #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/QEIvDSvgo5