Кошмарът за британска шампионка по шорттрек продължава

Една от най-големите надежди на Великобритания за златен медал в Пьонгчанг - шампионката в шорттрека Елис Кристи, преживява истински кошмар на Игрите.

След като падна в надпреварата на 500 м и остана в подножието на медалите, Кристи бе изнесена на носилка и приета в болница с изкълчен глезен и след старта на 1500 м.

Бедите за британката обаче нямат край... Елис падна и в състезанието на 1000 м, блъсна се в съперничката си Андре Кезлер, след което закачи Лара Ван Ройвен и Магдалена Уаракомска.

Въпреки болката Кристи събра сили, върна се в състезанието и завърши на второ място, но... бе дисквалифицирана за непозволена маневра.

На Острова смятат Кристи за прокълната. При последното си участие на Зимни олимпийски игри - в Сочи през 2014 г., тя бива дисквалифицирана и в трите шорттрек дисциплини.

"Разочароващо е да чакам още 4 години. Явно и този път не ми беше писано. Искам да благодаря на всички деца, които ми изпратиха съобщения, че ги вдъхновявам", споделя Елис.

"Те нямат представа колко много означава това за мен. 5, 6-7-годишни деца... Просълзявам се."

"Дадох всичко от себе си. Паднах на глезена си и мислех, че това е краят на състезанието за мен. Болката бе неописуема."

"Имах минутка, за да се изправя и се замислих за всички у дома, които гледат. Почувствах, че просто трябва да продължа заради тях."

Ужасният Пьонгчанг 2018 на Кристи предизвика вълна от коментари в социалната мрежа "Туитър". Потребител се пошегува с нещастието ѝ и написа, че очаква спортните журналисти на Би Би Си да сложат черни ленти.

Друг критикува медията за това, че Елис била основна тема, и изрази несъгласие с определянето на нейната дисквалификация като "ужасно несправедлива".

BBC Get Inspired отговори: "Смятаме, че всички в момента се чувстват така" и изпрати виртуална прегръдка на Кристи.

I think we're all feeling like this towards @Elise_Christie at this moment in time. #bbcolympics #GetInspired #pyeongchang2018 pic.twitter.com/tlNe0Y0uGL