Този път Гришо не мачка (ВИДЕО)

Григор Димитров се превръща в атракция на всеки един турнир. Участията му винаги са съпътствани с екстравагандни ходове, запомнящи се удари или джентълментски постъпки.

Светът възхитен от спортсмена Григор (ВИДЕО)

Димитров напомни защо е сред най-обичаните тенисисти

Тази седмица той е част от шоуто "FAST4 Showdown" - демонстративен турнир в Сидни, където освен първата ни ракета, участват още Александър Зверев, Ник Кириос и Лейтън Хюит.

Гришо разгледа операта в Сидни в елитна компания (СНИМКИ)

Българинът не си губи времето

Първата среща вече приключи. В двубой на сингъл Димитров се наложи над Хюит с 4:1, 4:2. На "FAST4 Showdown" се играе по различни правила – до спечелването на 4 гейма, като при резултат 3-3 има тайбрек. Също така играта не бива спирана, ако тенисистът закачи мрежата при изпълнение на сервис, и няма предимство при 40-40.

Двубоят между Гришо и местния любимец Хюит бе истинската наслада за окото. Зрителите по трибуните се насладиха на редица класни удари и странни включвания.

В духа на забавния елемент, българинът получи възстановителен масаж от партньора си на двойки - Александър Зверев:

He's a great tennis player, but he's an even better masseur that Alexander Zverev. Agree @GrigorDimitrov? #Fast4 pic.twitter.com/Brs0BZ4JdA — #7TENNIS(@7tennis) January 8, 2018

И изпълни невиждан досега сервис:

Отпразнува по епичен начин победата срещу Хюит:

Получи специални напътствия от треньора Йохансон: