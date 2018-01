Виртуозите от 2Cellos с ново видео, снимано в България

Най-успешното инструментално дуо в света – 2Cellos, започна 2018 година с премиера на новия си видеоклип към интерпретацията на класиката My Heart Will Go On.

Видеото е заснето в студио в покрайнините на София през февруари миналата година, а режисьор е сърбинът Александър Керекес.

За реализацията на клипа българският екип от продукцията построява специални декори и създава макет на легендарния кораб „Титаник“.

Световната сензация 2Cellos ексклузивно пред bTV

Виртуозите Степан и Лука казват, че могат да направят с виолончелото каквото си поискат

Ето какво споделят момчетата за новия си проект: „Това е вторият видеоклип, по който работим заедно с Александър. С него заснехме и видеото към темата от филма „Гладиатор“. Обожаваме мащабите, в които той мисли и действа като режисьор. Смятаме, че стилът му идеално се вписа за визуализирането на емблематичната мелодия от култовия филм на Джеймс Камерън“.

Сингълът My Heart Will Go On е част от най-новия албум на музикантите, озаглавен SCORE.

Този месец 2Cellos се завръщат в САЩ, за да завършат северноамериканската обиколка от световното си турне. Турнето започна миналата година, а 2Cellos зарадваха и българските си фенове с концерт в „Арена Армеец” миналия месец.