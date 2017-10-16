Виетнамка роди 7-килограмово бебе (СНИМКА)
Преди раждането лекарите знаели, че момченцето ще е голямо, но прогнозирали, че ще е около 5 килограма
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Обновена: 16.10.2017 23:47
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Бебе
Снимка: iStock

Виетнамката Нгуен Ким Лиен, роди бебе гигант, тежащо над 7 кг, предаде АФП.

„Бях изумен, когато лекарят ми каза, че детето ми тежи 7,1 кг“, разказа Тран Ван Куан, бащата на новороденото.

Преди раждането лекарите знаели, че бебето ще е голямо, но прогнозирали, че ще е около 5 килограма.

Момченцето е родено със секцио.

Майката и бебето се чувстват добре.

Персоналът в болницата потвърди теглоto на новороденото, но отказа коментар.

Използвани са материали на БТА
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Етикети:Бебе Гигант Виетнам
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