Виетнамка роди 7-килограмово бебе (СНИМКА)

Виетнамката Нгуен Ким Лиен, роди бебе гигант, тежащо над 7 кг, предаде АФП.

„Бях изумен, когато лекарят ми каза, че детето ми тежи 7,1 кг“, разказа Тран Ван Куан, бащата на новороденото.

Big bundle of joy: Baby weighing 7 kilos born in Vietnam https://t.co/IBNPfj0w82 pic.twitter.com/GLfDk4Duha — NDTV (@ndtv) 16 октомври 2017 г.

Преди раждането лекарите знаели, че бебето ще е голямо, но прогнозирали, че ще е около 5 килограма.

Момченцето е родено със секцио.

Майката и бебето се чувстват добре.

Персоналът в болницата потвърди теглоto на новороденото, но отказа коментар.