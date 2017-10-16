Виетнамка роди 7-килограмово бебе (СНИМКА)

Виетнамката Нгуен Ким Лиен, роди бебе гигант, тежащо над 7 кг, предаде АФП.
„Бях изумен, когато лекарят ми каза, че детето ми тежи 7,1 кг“, разказа Тран Ван Куан, бащата на новороденото.
Big bundle of joy: Baby weighing 7 kilos born in Vietnam https://t.co/IBNPfj0w82 pic.twitter.com/GLfDk4Duha— NDTV (@ndtv) 16 октомври 2017 г.
Преди раждането лекарите знаели, че бебето ще е голямо, но прогнозирали, че ще е около 5 килограма.
Момченцето е родено със секцио.
Майката и бебето се чувстват добре.
Персоналът в болницата потвърди теглоto на новороденото, но отказа коментар.