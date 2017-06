20-годишният Венсан Винел не успя да спечели „Гласът на Франция“. Той се класира трети с 23,7% от гласовете на зрителите.

Победител стана Лизандро Кукси, който получи 32,4% от вота, следван от Люси с 26%. На четвърто място се нареди италианецът Никола Каваларо с 17,9%.

Венсан е роден България, но като малък е осиновен от френско семейство. Той почти не вижда, но е надарен с невероятен слух и може веднага да възпроизведе всяка мелодия, която чуе. Едва четиригодишен започва да свири на пиано.

Опитва да кандидатства в консерваторията, но не е приет, тъй като никой от преподавателите не владее брайловата азбука за ноти. Две години учи в специализирано училище за акордьори на пиано, после постъпва в училище за радиожурналистика и накрая се посвещава на музиката.

От лятото на 2015 г. свири във фоайето на гара „Сен Лазар“ на пиано, поставено на разположение на хората, преминаващи в чакалните. Именно в един такъв ден е забелязан от сътрудничка на риалити шоуто „Гласът на Франция“, която чака приятелка.

Венсан даде заявка за силно присъствие на сцената още с появата си на кастингите и попадна в отбора на британско-ливанския певец Мика, след което много бързо се превърна в сензация във Франция. Той неведнъж изправи на крака публиката и журито.

Във финалната вечер четиримата финалисти изпълниха по едно самостоятелно парче, по един дует със знаменитост и по един дует с треньорите си.

Венсан изпя Take On Me на „А-Ха“:

Yesterday на „Бийтълс“ заедно с ментора си Мика:

И I Play Music с френската звезда Calogero: