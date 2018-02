Ваня и Жени Джаферович – двама борбени сървайвъри

Ваня и Жени Джаферович са двама млади, усмихнати и борбени сървайвъри. Любовната им история започва през 2009 г., когато се запознават във... „Фейсбук“.

„Социални мрежи. Ама не за възрастни“, шегува се днес Ваня.

Запознанството

„Тъкмо навлизаше „Фейсбук“, имаше някакви фейсбук партита и такъв тип организации. Всъщност просто видях фейсбука му – отстрани някак си ми минаваше, и ми направи впечатление – спомня си Жени. – Не ми се е случвало преди, нито на него, предполагам, не знам. Писах му, на английски. Въобще не знаех, че живее в България“.

„Написа ми: Hi, how are you. Нещо такова беше. И аз написах: „Здравей, добре съм. Говоря български“. И от там тръгнаха нещата“, допълва Ваня.

Първата им среща била на мляко с какао в кръчма, където освен това имало и детски рожден ден.

Екстремност

Дъщерята на двойката Лея се ражда преждевременно заради медицински проблем на Жени. Тогава Ваня е на лагер в Турция.

„То си е малко като история от филм, едно такова... граничи с нереалното“, споделя тя.

„Илиян Илиев ми беше треньор и каза: „Вземаме ти билет обратно, обаче до Истанбул, до Стара Загора трябва по някакъв начин да ти намерим някакъв транспорт“, разказва Ваня. Намерили и някакъв човек с ван да го закара до границата. Оттам обаче трябвало да се оправя сам, а било 3 ч. през нощта.

В крайна сметка всичко има добър край.

Най-ценното

Двамата са единодушни, че най-ценното между тях е доверието.