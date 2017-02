Музиката въздейства на мозъка ни както сексът и наркотиците

Музиката въздейства на мозъка ни така, както сексът и употребата на наркотици, установиха канадски учени. До момента това беше само предположение.

Новото изследване ще помогне на неврофизиолозите да направят добри предположения по какъв начин наркотиците влияят на мозъка ни и защо водят до пристрастяване.

Предположението е проверени като учените блокирали попадащи под въздействието на наркотиците рецептори на нервни клетки. Според тях това трябвало значително да намали удоволствието от слушане на музика и това се оказало вярно.

Коя песен успокоява най-добре гневните шофьори

Най-добрият лек за изнервени шофьори се е оказала баладата "Someone Like You" на Адел