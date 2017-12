„Епъл” отстъпиха в скандала с бавните айфони със стари батерии

След седмица упорстване и куп заплахи за съдебни дела от разочаровани потребители, американският технологичен гигант „Епъл” отстъпи от позицията си, че е нормално смартфони с по-стари батерии изведнъж да започнат да работят по-лошо, отколкото преди.

Тезата на компанията до момента беше, че е променила софтуера на устройствата с цел да се намали рискът от внезапно изключване. Според потребители и наблюдатели, обаче, този ход е с цел да се принудят хората да купят ново скъпо устройство или най-малкото да платят „солена” цена за подмяната на батерията в оторизиран сервиз.

В пространно обръщение към клиентите си, днес „Епъл” промени позицията си. В дългия почти 800 думи текст се обяснява как батериите „остаряват” и защо било решено да се „оптимизира” работата на старите смартфони (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE). Същата съдба, оказва се, чака и iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

„През тази есен започнахме да получаваме информация от някои потребители, че в определени ситуации виждат забавяне в работата на устройствата им. На база на нашия опит, решихме че това е резултат от нормални временни забавяния при инсталирането на обвновленията в комбинация с по-късно отстранени бъгове. Сега смятаме, че има и друг фактор – продължаващото стареене на батериите в по-стари iPhone 6 и iPhone 6s, които все още са с оригиналните си батерии”, пишат от компанията.

Въпреки че с този параграф отново хвърлят вината върху потребителите си, заплашените от куп дела „Епъл” все пак правят жест към тях – през следващата година извънгаранционната замяна на батерия ще е не 79, а 29 долара т.е. цели 50 долара по-евтино. Освен това нов ъпдейт на операционната система ще показва по-ясно какво е състоянието на батерията и дали това вече не изисква работа на по-бавни обороти.

Дали това ще спаси компанията от съдебните дела, предстои да видим.