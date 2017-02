Американският президент може да пътува с бомбардировач

Докато в България полетът на ген. Румен Радев до Брюксел с военнотранспортен самолет все още предизвиква полемики, в САЩ се обсъжда дали президентският самолет „Еър Форс 1” да не бъде заменен с… невидим за радарите бомбардировач.

Сп.”Авиейшън Уийк” припомня, че още през декември президентът Доналд Тръмп определи като „излязла от контрол” програмата по подмяната на флотилията, която трябва да вози стопанина на Белия дом. Проектът е на стойност 3,2 млрд. долара и заложените в него изисквания в момента се покриват само от „Боинг 747-8” и „Еърбъс А380”, като даже и те се нуждаят от сериозни модификации.

Според консултантската компания „Райт, Уилямс и Кели”, именно правилата трябва да бъдат променени, за да може „Еър Форс 1” да бъде по-малък самолет. При това положение във фаворит се превръща друг модел на „Боинг” – 737, който има военни варианти (които покриват повечето от изискванията за защита и сигурност на комуникациите) и, ако се оборудва за дозареждане във въздуха, може да прелети огромни разстояния без междинно кацане.

Според Дани Лам от консултантската компания допълнително предимство на този самолет е, че се очаква различни негови варианти да останат в експлоатация поне още 30 години.

Доста по-смел вариант, предлаган от експертите, включва перспективния тежък бомбардировач Б-21 „Рейдър”, който ще влезе на въоръжение през следващото десетилетие. Моделът на „Нортроп Груман” е изработен по технологията „стелт” и на този етап по-голямата част от тактико-техническите му характеристики са секретни.

Вместо бомбоотсека му може да бъде оборудван малък салон, достатъчен за президента и дузина негови съветници.

„747 (на който се базира сегашният „Еър Форс 1”-б.р.) е една дебела мишена на радара, приблизително с размерите на Б-52. Б-21 е „стелт”, може да издържи последиците от ядрен взрив и е силно защитен. Ще е много тясно, но каква издръжлива платформа е това – особено ако става дума за два или три самолета!”, коментира пред списанието Лам.

