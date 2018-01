Смъртта на вокалистката на „Кранберис” не е подозрителна, обяви полицията в Лондон

Лондонската полиция съобщи, че смъртта на вокалистката на групата „Кранберис” Долорес О'Риърдън не е подозрителна, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.

О'Риърдън беше намерена мъртва в лондонски хотел. Полицията първоначално оповести, че смъртта ѝ е необяснима, но че нищо подозрително не е открито.

46-годишната ирландска певица бе в Лондон, за да запише кавър на хита „Zombie” на „Кранберис” заедно с рокбанда от Лос Анджелис.

Дан Уейт от звукозаписната компания „Илевън севън” поясни, че О'Риърдън му оставила вокално послание, в което заявява, че очаква с нетърпение предстоящите записи. „От посланието се вижда, че тя е изпълнена с живот, шегува се и е развълнувана, че ще се срещне с мен и съпругата ми тази седмица”, каза Уейт

Междувременно стана ясно, че продажбите на нейните соло албуми и дисковете, които е записала с „Кранберис”, рязко са се увеличили след смъртта ѝ, съобщи Контактмюзик.

Продажбите на най-новия диск Something Else са нараснали с над 900%, а тези на излезлия през 2007 г. дебютен соло албум Are You Listening? на О'Риърдън - с над 145%. Продажбите на хита „Linger” пък са се увеличили с над 35%.