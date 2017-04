Си Си Кеч пред bTV: В България се почувствах като у дома си

Над десет хиляди души се върнаха във времената на диското и незабравимите Си Си Кеч, Сандра и Саманта Фокс снощи. Зала "Арена Армеец" се превърна в една грандиозна дискотека от края на 80-те и началото на 90-те.

Няколко часа преди концерта водещият на „120 минути” по bTV Светослав Иванов се срещна със Си Си Кеч:

– Радвам се, че сте във София, радвам се, че и багажът Ви е тук.



– Много благодаря, много се радвам, че съм тук. Истинска благословия е, че багажът ми стигна навреме. Наистина за мен е удоволствие да бъда в тази страхотна държава.



– Тъй като в момента са много популярни музикалните формати, Вие сте истински пример за това, как едно младо момиче може да бъде забелязано в един такъв формат в Германия. Вярвате ли в късмета ?



– Да, вярвам в късмета, има причина да се случват нещата, ако можем това да го наречем късмет, и да, определено съм късметлийка.



– Между другото "You are not man enough" става огромен хит за един ден. Госпожо късметлийке, бихте ли казали, бяхте ли готова за тази слава, която дойде за една нощ?



– Не. Наистина не можех да кажа, че го очаквах. Всеки, когато прави проект, се надява да има успех и то много бърз, но въобще не го очаквах. Честно да си призная, бях изненадана, когато бяха вече на върха на класацията и съм много благодарна, че успях да го постигна толкова бързо и успях да пътувам по цял свят. И съм изключителна късметлийка и щастлива, че успях целия този житейски път да го извървя и да стигна до този момент тук.



– Знаете ли, когато вашата музика дойде в България, че тук беше комунистически режим и тази музика дойде като отдушник, като прозорец към някаква модерност, към нещо различно. Бяхте символ на мечтата за един по-различен живот. Помните ли концерта през 1987 г. тук, един от най-повтаряните концерти в историята на българската телевизия?



– Наистина по онова време не мога да повярвам, че е било сред най-повтаряните предавания. Спомням си, че хората бяха развълнувани, как пляскаха, как се радваха. Даже наскоро го гледах на повторение предаването от концерта и се изпълних с хубави емоции. Благодарна съм, че успях да създам такова впечатление в България, и ще се радвам отново да имам възможност да го направя. Спомням си колко топло ме приветстваха тук. Пътуваш по цял свят, но невинаги е удобно, невинаги се чувстваш като у дома си, но тук се почувствах като у дома си, толкова топло ме приветстваха. За мен беше огромно удоволствие.



– Какво бихте казали днес на 15-годишното момиче Каролина, преди да се качи за първи път на сцената?



– О, господи! Какво ще й кажа? Просто вярвай в себе си, бъди себе си. Най-важното нещо е да бъдеш себе си и да вярваш в себе си. Да обичаш себе си. Това е нещо, което все още уча. Винаги ще го уча. Просто бъди щастлива, радвай се на възможно най-много и ще излъчваш щастие. Когато се кача на сцената сега, най-важното нещо е просто да бъда щастлива и да направя колкото се може по-хубаво парти. Да направя нещо радващо, защото щастието е най-прекрасният подарък. Това бих споделила.



– Обичате ли спорт? Добре ли готвите?



– Фантастична съм в спорта. Спортът не е моето нещо, но го харесвам. Правила съм йога. Правила съм го, но не съм от тези, които го правят редовно. Правя го за удоволствие. Била съм на бокс, обичам танците. Готвя добре. Сега готвя по-добре отпреди. Преди не ми харесваше, но сега обичам повече, беше време, когато мама готвеше за мен. Да, харесва ми да готвя повече сега. Може би ще се превърна в по-добър готвач.



– Много ми беше приятно, много Ви благодаря.



– Много Ви благодаря за чудесното интервю.